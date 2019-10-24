В Алматы и столице сгорели маршрутные автобусы

Сегодня утром в Алматы на проспекте Аль-Фараби сгорел маршрутный автобус №32, сообщили в ДЧС города. Между тем в столице тоже произошло возгорание пассажирского автобуса.

«В 6:45 поступило сообщение о возгорании автобуса в Бостандыкском районе, пересечение проспекта Аль-Фараби и улицы Ходжанова. По прибытию первых пожарных расчетов горел открытым пламенем пассажирский автобус №32, следовавший в западном направлении», - сообщили в ДЧС Алматы.

Отмечается, что водитель самостоятельно пытался потушить автобус. Пассажиров в общественном транспорте не было.

«Принятыми мерами возгорание локализовано за 6 минут, ликвидировано в 7:04 на площади 25 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - уточнили в департаменте.

Между тем в столице на пересечении улиц Б.Момышулы и Сатпаева также сгорел пассажирский автобус. По информации ДЧС столицы, сообщение о возгорании поступило на пульт «101» в 09:17.

«По прибытии первых пожарных расчетов в 09:21 горел двигательный отсек и задняя часть автобуса. Пассажиров в салоне не было. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 09:31», - сообщили в ведомстве.

В новость в 10:43 внесены изменения: добавлена информация о возгорании автобуса в столице.