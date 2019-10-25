Серику Ахметову отказали в УДО

Адвокат Ахметова Николай Лесник указывал, что «были исполнены два главных требования для УДО - это погашение ущерба и отсутствие нарушений со стороны осуждённого». Защитник также просил суд рассмотреть вопрос об освобождении Ахметова от дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах на оставшийся срок наказания.

Прокурор Асем Тергеубекова попросила суд отказать в удовлетворении ходатайств.

«Изучив представленные сведения службы пробации Казыбекбийского района Караганды, полагаю, что ходатайство Ахметова Серика Ныгметулы подлежит отказу в полном объеме в связи с тем, что сведений, свидетельствующих об исправлении осужденного, и также о том, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, не представлено», - отметила прокурор.

В декабре 2015 года бывший премьер-министр Казахстана был приговорен к 10 годам колонии общего режима по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

В марте 2016 года после рассмотрения апелляционной жалобы суд сократил срок отбывания наказания до 8 лет колонии. Ущерб государству в размере 2,5 миллиарда тенге Серик Ахметов возместил полностью.

В январе 2017 года из мест лишения свободы от Серика Ахметова в систему уголовно-исправительной системы поступило ходатайство о сокращении срока неотбытой части наказания по амнистии, объявленной к 25-летию Независимости Казахстана. В сентябре того же года реальный срок отбывания наказания Серику Ахметову был заменен на ограничение свободы и он вышел на свободу.

Срок его наказания должен закончиться в октябре 2021 года.