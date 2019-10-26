Издатели надеются, что он станет площадкой для местных авторов
В Казахстане открыли литературный интернет-журнал
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане появился литературный интернет-журнал "Дактиль". Один из издателей журнала Сергей Ким рассказал Vласти, что одна из целей - дать казахстанским автора возможность публиковаться, "не отправляясь в паломничество к российским изданиям".

"Дактиль" в идеале должен служить для читателей компасом, который бы помогал им ориентироваться в современной казахстанской литературе, а для авторов — местной площадкой, на которой можно было бы опубликовать свои тексты, не отправляясь в паломничество к аналогичным российским изданиям".

В первом номере журнала опубликованы стихи четырех казахстанских поэтов - Зои Фальковой, Марии Вильковиской, Павла Банникова и Рамиля Ниязова. В блоке "Проза" - произведения Ильи Одегова, Юрия Серебрянского, Юлии Агентовой, Сабыржана Мадеева и Тимура Нигматуллина. Журнал также публикует критику и рецензии, в первом номере - работы Людмилы Казарян, Ольги Цепиловой и Оксаны Трутневой.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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