Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Как отметили в Нацбанке, динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с оценками регулятора, сделанными по итогам предыдущего прогноза. А инфляционные ожидания населения близки к уровню фактической инфляции.

«На конец 2019 года инфляция ожидается на уровне 5,7-5,8%, то есть внутри целевого коридора 4-6%. На горизонте до конца 2020 года инфляция сохранится внутри целевого коридора 4-6%, несмотря на наличие инфляционных рисков, связанных с динамикой цен на регулируемые услуги и отдельные виды продовольственных товаров», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, этому будут способствовать текущие денежно-кредитные условия. А рзнонаправленность факторов инфляции повышает риски ее волатильности в краткосрочном периоде.

«Основные риски связаны с ожидаемым повышением предельных тарифов на отдельные виды регулируемых услуг», - отмечает Нацбанк.

Годовая инфляция в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 5,3% с 5,5% в августе. Базовая инфляция, рассчитываемая без учета роста цен на овощи и фрукты, регулируемые услуги и энергоресурсы, также снизилась с 7,9% до 7,7%. По данным Нацбанка, сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление темпов роста цен на непродовольственные товары до 5,4% и платные услуги до 0,7% в годовом выражении. Динамика непродовольственной инфляции характеризуется отсутствием сезонного ускорения роста цен на одежду и обувь, дизельное топливо. Цены на бензин и твердое топливо продолжили снижаться (на 4,8% и 3,5% в годовом выражении соответственно). Регулируемые услуги стали дешевле на 8,2% за последние 12 месяцев. Вместе с тем рост цен на продовольственные товары ускорился в сентябре до 9,1%. Мясо и мясопродукты стали дороже на 13,5% в годовом выражении, хлебобулочные изделия и крупы – на 12,7%.

Инфляционные ожидания населения в сентябре по сравнению с августом существенно не изменились и на ближайшие 12 месяцев оцениваются в 5,4%.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом динамики внутренних и внешних рисков, которые будут определять уровень фактической инфляции и ее соответствие целевым ориентирам. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 декабря 2019 года.