Сагинтаев попросил Токаева оказать содействие в финансировании строительства подстанций в Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на совещании по социально-экономическому развитию города попросил президента Касым-Жомарта Токаева оказать содействие и выделить из республиканского бюджета в 2020 году 20 млрд тенге на строительство подстанций в двух микрорайонах, сообщает «Казинформ» .

«Город Алматы – один из крупнейших потребителей электроэнергии, нуждающийся в стабильном электроснабжении. Сегодня в микрорайонах «Алмагуль» и «Туздыбастау» планируется построить дополнительно 850 тысяч кв. м. жилья для более 100 тыс. человек. Для бесперебойного обеспечения электричеством этих микрорайонов необходимо построить 2 электроподстанции общей стоимостью почти 20 млрд тенге», - сказал Сагинтаев, докладывая о развитии города.

Он сообщил, что ПСД по указанным проектам уже есть.

«Просим Вас оказать содействие в решении вопроса при уточнении бюджета в 2020 году», - сказал аким Алматы.

Также Сагинтаев рассказал, что в ближайшие три года планируется обеспечить алматинцев питьевой водой на 100%.

«Сейчас 23 микрорайона на окраинах города без центрального водоснабжения, вода подвозится водовозами. В 11 микрорайонах уже идут строительно-монтажные работы. В оставшихся 12 микрорайонах мы начнем работу в 2020 году. Но здесь одна проблема – строительство начать начали, а источников воды нет, источник воды не определен. Поэтому мы сегодня разработали проектные документы на строительство двух водозаборов Аксай и Каргалы», - подчеркнул Сагинтаев, уточнив, что на два водозабора необходимо порядка 17 млрд тенге, а на завершение сетей водоснабжения и водоотведения – еще около 15 млрд тенге.