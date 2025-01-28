Правительство готовится определиться с местом строительства еще одной АЭС – премьер

Правительство Казахстана в ближайшее время намерено заключить соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Кроме того, завершается анализ по определению возможных мест строительства второй атомной станции, заявил во вторник в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

«В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй АЭС», - сообщил Бектенов.

Ранее о том, что вслед за первой Казахстан может построить еще две атомные станции, заявил президент Казахстана.

Премьер-министр в ходе выступления также добавил, что уже начата реализация проектов по строительству трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Их поэтапный ввод в эксплуатацию запланирован до 2032 года. Кроме того, в 2025 году будет введено 166 Мегаватт паро- и гидрогенерации, 450 МВт на 10 объектах возобновляемых источников энергии, начато строительство завода по производству основных компонентов для ветряных энергостанций, а также ведутся проектные работы по подключению электрических сетей Западного Казахстана к единой энергосистеме.

/Новость обновлена в 12:23, изменен заголовок и первые два абзаца. В прежней версии новости сообщалось, что правительство определится с местами строительства второй и третьей АЭС, однако в оригинальной цитате речь шла только о второй станции. Ошибка была допущена в связи с некорректным переводом, сделанным синхронным переводчиком в правительстве/