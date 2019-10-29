Токаев вручил ключи от квартир в Алматы воспитанникам детских домов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир в микрорайоне «Коккайнар» 12-ти воспитанникам детских домов Алматы, сообщает Акорда.

Поздравляя их с новосельем, президент подчеркнул, что «государство всегда будет уделять особое внимание решению жилищного вопроса».

В целом в микрорайоне «Коккайнар» в рамках программы «Нурлы жер» жилье в строящемся доме получит 51 выпускник детских домов, стоящий в очереди.

Кроме того, глава государства ознакомился с проектом стратегии развития «Алматы – 2050». Программа определяет ключевые направления работы по социально-экономическому развитию Алматы, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости населения, поддержанию общественной безопасности, улучшению инфраструктуры городских окраин. Также обозначены перспективы развития Алматинской агломерации.