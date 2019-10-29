Токаев поручил начать строительство плотин в ущельях «Аксай» и «Аюсай»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию города Алматы поручил начать строительство плотин в ущельях «Аксай» и «Аюсай», чтобы обеспечить полную селевую безопасность, сообщается на сайте Акорды.

Президент напомнил, что Алматы находится в сейсмоактивной зоне.

«Горожане хорошо помнят последний сель. И это их справедливо беспокоит. Необходимо начать строительство плотин в ущельях «Аксай» и «Аюсай», обеспечив полную селевую безопасность в городе», - сказал глава государства.

Летом 2015 года в Наурызбайском районе Алматы произошло повышение уровня воды в реке Каргалинка, частично были подтоплены микрорайоны Карагайлы и Таусамалы на западной окраине города. В результате селевого выброса были эвакуированы порядка 200 человек. В этом году, в августе, в этом же районе была объявлена селевая тревога, была проведена эвакуация населения из верхней части Алматы из-за угрозы селевого выброса.