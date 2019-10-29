В Казахстане разработают стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов приступает к разработке стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

«Казахстан, ратифицировав Парижское соглашение, принял на себя добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к до 2030 году от уровня 1990 года. Начиная с 2014 года, объемы выбросов страны превышают обязательства по данному соглашению и продолжают расти. Одним из инструментов выполнения обязательств является переход от использования угля на возобновляемые источники энергии, которое ведет к снижению выбросов загрязняющих веществ и образования отходов производства», - рассказал Мирзагалиев.

По его словам, для реализации планов развития ВИЭ и зеленой экономики, а также выполнения обязательств по Парижскому соглашению необходимо определить долгосрочное видение по низкоуглеродному развитию страны.

«Для этого мы приступаем к разработке Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. Стратегией будут предусмотрены возможности и выгоды замещения или сокращения использования угля и газа при различных сценариях развития экономики и энергетики. Для этой работы привлечены эксперты Германского общества по международному сотрудничеству, в рамках грантового проекта на 4,5 млн евро от немецкого правительства. Будет проведен анализ по всем отраслям экономики. Закончить данную работу планируется к концу 2020 года», - сообщил глава Минэкологии.

Он подчеркнул, что ключевым аспектом перехода к низкоуглеродному развитию Казахстана будет развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Как отметил министр, по итогам 2019 года ВИЭ будет выработано 2,4 млрд кВт/час. При этом, если бы данная энергия была произведена угольными станциями, годовой объем выбросов парниковых газов составил бы 2,3 млн тонн, загрязняющих атмосферу веществ – 188 тыс. тонн и золошлака – 500 тыс. тонн. А достижение доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 10% в 2030 году приведет к условному сокращению выбросов парниковых газов на 15 млн тонн, загрязняющих атмосферу веществ – 1 млн тонн и золошлака – 3,2 млн тонн в год.

В целом реализация стратегии будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, что и позволит выполнить условия Парижского соглашения к 2030 году, добавил Мирзагалиев.