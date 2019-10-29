В Казахстане разработают стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года

«Казахстан, ратифицировав Парижское соглашение, принял на себя добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к до 2030 году от уровня 1990 года. Начиная с 2014 года, объемы выбросов страны превышают обязательства по данному соглашению и продолжают расти. Одним из инструментов выполнения обязательств является переход от использования угля на возобновляемые источники энергии, которое ведет к снижению выбросов загрязняющих веществ и образования отходов производства», - рассказал Мирзагалиев.
По его словам, для реализации планов развития ВИЭ и зеленой экономики, а также выполнения обязательств по Парижскому соглашению необходимо определить долгосрочное видение по низкоуглеродному развитию страны.
«Для этого мы приступаем к разработке Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. Стратегией будут предусмотрены возможности и выгоды замещения или сокращения использования угля и газа при различных сценариях развития экономики и энергетики. Для этой работы привлечены эксперты Германского общества по международному сотрудничеству, в рамках грантового проекта на 4,5 млн евро от немецкого правительства. Будет проведен анализ по всем отраслям экономики. Закончить данную работу планируется к концу 2020 года», - сообщил глава Минэкологии.
Он подчеркнул, что ключевым аспектом перехода к низкоуглеродному развитию Казахстана будет развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии.
Как отметил министр, по итогам 2019 года ВИЭ будет выработано 2,4 млрд кВт/час. При этом, если бы данная энергия была произведена угольными станциями, годовой объем выбросов парниковых газов составил бы 2,3 млн тонн, загрязняющих атмосферу веществ – 188 тыс. тонн и золошлака – 500 тыс. тонн. А достижение доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 10% в 2030 году приведет к условному сокращению выбросов парниковых газов на 15 млн тонн, загрязняющих атмосферу веществ – 1 млн тонн и золошлака – 3,2 млн тонн в год.
В целом реализация стратегии будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, что и позволит выполнить условия Парижского соглашения к 2030 году, добавил Мирзагалиев.
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