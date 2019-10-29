К активистке движения Respublika Бэлле Орынбетовой пришла полиция

«Просили, чтобы прямо сейчас поехала с ними. Я сказала, чтобы они оставили повестку и спросила основания. Сказали: давайте переговорим с начальством. Дали трубку. Женский голос (назвалась как Акмарал Сабитова) сказал, что она с отдела внутренней политики [акимата]. Хотела поговорить. Я спросила, почему они сами не пришли, почему отправили полицейских», - рассказала Орынбетова Vласти.

В итоге, по словам активистки, полицейские оставили повестку, поставив в ней завтрашнюю дату.

Орынбетова связывает эти меры властей с митингом за политические реформы и парламентскую республику, который Respublika анонсировала совместно с движением «Oyan, Qazaqstan» на 9 ноября.

Она также добавила, что ранее разочаровалась получить разрешение на митинг.

«Когда я летом просила разрешение на проведение митинга по поводу сертификата безопасности, от них (акимата – V) ответа не было. Я поняла, что бесполезно просить разрешение на проведение митинга», - подчеркнула Орынбетова.

Движение Respublika образовалось 19 июня этого года. В этот же день активисты выдвинули свои требования для начала диалога с властью. В частности, движение требует реализовать безусловный приоритет Конституции над другими законами, отменить все статьи законов и подзаконных актов, ограничивающих фундаментальные права и свободы граждан, выступает за прекращение политики преследования граждан по политическим мотивам. Кроме того, активисты выступают за отмену решения о переименовании столицы Казахстана и требуют вернуть название Астана, а также изменить законодательство о выборах, пересчитать голоса на прошедших выборах президента Казахстана.

17 сентября активисты движения объявили, что намерены преобразовать его в политическую партию.