Движение Respublika намерено создать партию

Активистка движения Respublika Гүлим Оразбаева объявила , что они создают свою партию. Для этого они планируют привлекать людей из регионов, чтобы собрать 40 тыс. человек. 23 сентября движение проведет первую встречу с жителями города Актау в рамках тура Re.Tour Batis 2019, после будут проведены встречи с жителями других городов на западе Казахстана.

«Мы расскажем им о том, как важно не утратить полезную агрессию, что энергию необходимо направить в нужное русло – начать все кругом менять. А мы, движение Respublika, станем тем самым инструментом», - рассказала Оразбаева.

Движение Respublika образовалось 19 июня этого года. В этот же день активисты выдвинули свои требования для начала диалога с властью. В частности, движение требует реализовать безусловный приоритет Конституции над другими законами, отменить все статьи законов и подзаконных актов, ограничивающих фундаментальные права и свободы граждан, выступает за прекращение политики преследования граждан по политическим мотивам. Кроме того, активисты выступают за отмену решения о переименовании столицы Казахстана и требуют вернуть название Астана, а также изменить законодательство о выборах, пересчитать голоса на прошедших выборах президента Казахстана.