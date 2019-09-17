Активисты планируют привлекать людей со всех регионов страны
Движение Respublika намерено создать партию
Фото со страницы движения в Facedook

Активистка движения Respublika Гүлим Оразбаева объявила, что они создают свою партию. Для этого они планируют привлекать людей из регионов, чтобы собрать 40 тыс. человек. 23 сентября движение проведет первую встречу с жителями города Актау в рамках тура Re.Tour Batis 2019, после будут проведены встречи с жителями других городов на западе Казахстана.

«Мы расскажем им о том, как важно не утратить полезную агрессию, что энергию необходимо направить в нужное русло – начать все кругом менять. А мы, движение Respublika, станем тем самым инструментом», - рассказала Оразбаева.

Движение Respublika образовалось 19 июня этого года. В этот же день активисты выдвинули свои требования для начала диалога с властью. В частности, движение требует реализовать безусловный приоритет Конституции над другими законами, отменить все статьи законов и подзаконных актов, ограничивающих фундаментальные права и свободы граждан, выступает за прекращение политики преследования граждан по политическим мотивам. Кроме того, активисты выступают за отмену решения о переименовании столицы Казахстана и требуют вернуть название Астана, а также изменить законодательство о выборах, пересчитать голоса на прошедших выборах президента Казахстана.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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