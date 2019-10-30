Около 300 радикально настроенных осужденных в Казахстане вернулись в традиционную религию – МВД

Около 300 радикально настроенных осужденных в Казахстане вернулись в традиционную религию за два года благодаря проведенной с ними работе, сообщил в среду начальник управления комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики Бекболат Шакиров.

«У нас есть программные работы и есть результаты, то есть разубежденные от деструктивных религиозных течений уже исповедуют признанные каноны ислама в Казахстане – около 300 осужденных буквально за два года. В 2017 году служба была создана, это планомерная (работа – V), индивидуальный подход к каждому осужденному», - сказал Шакиров журналистам.

Он рассказал, что пока осужденный содержится в карантинном отделении, администрация учреждения изучает его личность, с ним работают психологи, которые составляют его психологический портрет.

«У нас сейчас около 700 осужденных именно за эту категорию преступлений (терроризм и экстремизм – V) содержатся в местах лишения свободы, мы ежедневно с ними занимаемся», - сказал Шакиров.