Правительство с Нацбанком играют в экономический пинг-понг, считают в мажилисе

Несмотря на то, что в марте текущего года правительство и Национальный банк подписали соглашение о координации мер в макроэкономической политике, реальных «скоординированных действий в экономической политике мы до сих пор не наблюдаем», заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Аманжан Жамалов. По его мнению, кабинет министров и регулятор играют в экономический пинг-понг, когда одни пытаются разогнать экономику, а другой – тормозит ее.

Как пояснил в своем депутатском запросе Жамалов, среднесрочной задачей по программе правительства является достижение 5%-го роста ВВП, для чего только в бюджете на 2020 года на поддержку реального сектора экономики предусматривается более 2 трлн тенге.

«Основная часть из них направлена на кредитование бизнеса. К примеру, по «Экономике простых вещей», на которые выделено 600 млрд тенге, бизнес кредитуется под 6%. По «Дорожной карте бизнеса-2020» за счет субсидий ставка снижается в среднем до 7%. Экспортные операции кредитуются под 2% годовых», - перечислил Жамалов, подчеркнув, что в итоге сложилась ситуация, когда государство стало подменять банки второго уровня, напрямую финансируя бизнес через бюджет, а «сами банки в это время в своем «загончике» «по-тихому» зарабатывают на нотах Национального Банка».

«Очевидно, что при базовой ставке Национального банка в размере 9,25% никакой бизнес развиваться не может. Так как средняя ставка по кредиту составляет более 12%. За последние пять лет кредитование юридических лиц и малого и среднего бизнеса сократилось на 13%. Рост экономики должен обеспечивать бизнес, а не государство», - подчеркнул депутат, напомнив, что БВУ должны и в состоянии выполнять свою основную роль в предоставлении кредитов бизнесу, но, конечно же, «при условии возврата к рыночным отношениям между кредиторами и заемщиками и рыночному формированию процентных ставок».

По мнению Жамалова, новая стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года, которую разработают власти, должна предусматривать восстановление рыночных механизмов финансирования бизнеса через банки второго уровня, а базовая ставка должна стать основным индикатором стоимости кредитования.

«В рыночной экономике не может быть такого, чтобы кредиты были дешевле, чем базовая ставка. Бизнес и банки должны к этому адаптироваться», - уверен Жамалов.

Кроме того, считает он, необходимо сократить расходы бюджетных средств на прямое кредитование реального сектора экономики и пересмотреть механизм стимулирования экономики через госпрограммы поддержки предпринимательства. Также необходимо вернуть казахстанские институты развития, такие как АО «Банк Развития Казахстана», АО «Холдинг «КазАгро», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» к своей первоочередной задаче – стимулировать финансирование экономики банками второго уровня, а не подменять их.

«На сегодня у всех складывается ощущение, что правительство с Национальным банком играют в экономический пинг-понг – правительство разгоняет экономику, а Национальный банк ее тормозит. При этом многое списывается на внешние условия. Нам говорят: «посмотрите торговые войны», «цена на нефть колеблется», «ставка ФРС изменилась». Какое прямое отношение имеют ставка ФРС и торговые войны к кредитованию реального сектора в Казахстане? Все эти колебания мировой экономики для Казахстана сглаживаются Нацфондом, для этого он и создавался. Это наша подушка безопасности… Главные проблемы казахстанской экономики – это наши внутренние. Никто извне не мешает Национальному банку с правительством запустить кредитование бизнеса на приемлемых условиях», - резюмировал парламентарий.