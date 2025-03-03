Правительство не планирует разрабатывать законопроект «об иноагентах» – Минюст

Такого документа в плане законопроектных работ нет
Тамара Вааль, Астана, Власть
В плане законопроектных работ правительства нет разработки законопроекта «об иностранных агентах», сообщили «Власти» в понедельник в министерстве юстиции.
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