Такого документа в плане законопроектных работ нет
Правительство не планирует разрабатывать законопроект «об иноагентах» – Минюст
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В плане законопроектных работ правительства нет разработки законопроекта «об иностранных агентах», сообщили «Власти» в понедельник в министерстве юстиции.

«В плане законопроектных работ правительства не предусмотрена разработка законопроекта по вопросам иноагентов», - заявили в Минюсте.

Напомним, 12 февраля депутат от фракции Народная партия Казахстана Ирина Смирнова заявила, что Казахстану нужно защитить национальные интересы от деятельности таких организаций, как USAID, и попросила премьер-министра Олжаса Бектенова разработать и принять закон «Об иностранных агентах».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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