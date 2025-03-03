Правительство не планирует разрабатывать законопроект «об иноагентах» – Минюст

В плане законопроектных работ правительства нет разработки законопроекта «об иностранных агентах», сообщили «Власти» в понедельник в министерстве юстиции.

«В плане законопроектных работ правительства не предусмотрена разработка законопроекта по вопросам иноагентов», - заявили в Минюсте.

Напомним, 12 февраля депутат от фракции Народная партия Казахстана Ирина Смирнова заявила, что Казахстану нужно защитить национальные интересы от деятельности таких организаций, как USAID, и попросила премьер-министра Олжаса Бектенова разработать и принять закон «Об иностранных агентах».