Обсуждалась также концепция «слышащего государства»
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Токаев обсудил с членами НСОД взаимодействие правозащитных организаций и госорганов
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей алматинской резиденции провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия.

Как сообщается на сайте Акорды, с исполнительным директором общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетовой обсуждались перспективы гражданского общества и взаимодействие правозащитных организаций с государственными органами.

Руководитель общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова поделилась своим видением дальнейшего развития концепции «слышащего государства», в частности, рассказала о роли социологических исследований в реализации данной концепции. Кроме того, на встрече были рассмотрены предложения по совершенствованию деятельности института общественных советов, введению автономии вузов, внедрению медицинского страхования.

В свою очередь президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда «Аспандау» Канат Нуров затронул вопросы проведения социально-экономической политики, развития института частной собственности и фондовых рынков.

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