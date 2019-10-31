Более 1 млрд тенге составил ущерб по делу о строительстве ЛРТ в столице

Сумма ущерба по делу о хищении средств при строительстве ЛРТ в столице превысила 1 млрд тенге, сообщил в четверг в кулуарах коллегии Антикоррупционной службы руководитель второго департамента Сергей Перов. По его информации, по делу проходят шесть подозреваемых, четверо из которых бывшие должностные лица акимата столицы.

«Расследование продолжается. Подходят к завершению ряд экспертиз, сумма ущерба в разы выросла, составляет уже более 1 млрд тенге. На сегодняшний день по делу признаны 6 подозреваемых, в том числе, четверо должностных лиц акимата – это бывшие руководящие должностные лица акимата», - сообщил Перов.

Он также отметил, что никто из подозреваемых не задержан.

«Подозреваемый Ардан (Талгат Ардан, экс-глава компании ЛРТ – V) скрылся, находится в розыске. С остальными подозреваемыми мы работаем. На сегодняшний день нет, не задержаны. Они признаны подозреваемыми, они активно сотрудничают, участвуют в следственных действиях, проводятся допросы, очные ставки», - подчеркнул глава второго департамента.

Вместе с тем он сообщил, что в течение месяца планируется завершить все экспертизы, и затем уже подозреваемым будет окончательно предъявлено обвинение.

«Дело расследуется по факту хищения денежных средств, по результатам будет предъявлена окончательная квалификация деяния. Мы планируем в течение месяца завершить все экспертизы, соответственно, уже выходить на предъявление квалификации», - заключил Перов.