Также президент дал поручения акиму Карагандинской области и главе Агентства по делам госслужбы
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Токаев поручил активизировать работу по обеспечению окраин Шымкента необходимой инфраструктурой
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главой Агентства по делам госслужбы, акимом Карагандинской области и акимом Шымкента, сообщается на сайте Акорды.

Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова проинформировала о проведении конкурса в президентский молодежный кадровый резерв. Токаев указал на исключительную важность проведения честного и прозрачного конкурса, отбора действительно лучших кандидатов, а также решения вопроса с их трудоустройством в ближайшие годы.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек доложил о социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года, реализуемых инвестиционных проектах, состоянии социальной инфраструктуры, строительстве объектов здравоохранения и образования, а также о ходе жилищного и автодорожного строительства. Глава государства дал ему ряд поручений по контролю цен на социально значимые продукты питания, проведению отопительного сезона, а также предоставлению адресной социальной помощи.

Заслушав информацию акима Шымкента Ерлана Айтаханова о работе по повышению благосостояния жителей и развитию инфраструктуры присоединенных территорий, глава государства поручил активизировать работу по обеспечению окраин города необходимой инфраструктурой: электричеством, газоснабжением, питьевой водой, дорогами. Кроме того, Айтаханов представил Токаеву трехлетний план развития города.

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