Kaspi Bank разработает решение для бизнеса
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Минфин обсуждает возможность фискализации операций по Kaspi Gold
Фото предоставлено пресс-службой Kaspi Bank

Министерство финансов обсуждает с Национальным банком и Kaspi Bank возможность фискализировать операции по Kaspi Gold, сообщил вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

«Сегодня платежи по Kaspi Gold являются очень популярным механизмом. Мы этот вопрос сейчас обсуждаем с Нацбанком и самим Kaspi Bank. С точки зрения закона о платежных системах этот механизм соответствует требованиям, но с точки зрения Налогового кодекса и фискализации - это не совсем соответствует. Эти операции не фискализируются», - сказал Енсебаев на брифинге о применении онлайн контрольно-кассовых машин.

По его словам, Kaspi Bank скоро разработает своё решение, которое будет бесплатным и удобном для бизнеса, которое будут использовать как онлайн контрольно-кассовый аппарат.

«Механизм Kaspi Gold, который сегодня повсеместно используется, уже будет соответствовать требованиям комитета государственных доходов. То есть со временем Kaspi Gold тоже станет онлайн контрольно-кассовым аппаратом», - отметил Енсебаев.

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