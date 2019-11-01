Минфин обсуждает возможность фискализации операций по Kaspi Gold

«Сегодня платежи по Kaspi Gold являются очень популярным механизмом. Мы этот вопрос сейчас обсуждаем с Нацбанком и самим Kaspi Bank. С точки зрения закона о платежных системах этот механизм соответствует требованиям, но с точки зрения Налогового кодекса и фискализации - это не совсем соответствует. Эти операции не фискализируются», - сказал Енсебаев на брифинге о применении онлайн контрольно-кассовых машин.

По его словам, Kaspi Bank скоро разработает своё решение, которое будет бесплатным и удобном для бизнеса, которое будут использовать как онлайн контрольно-кассовый аппарат.

«Механизм Kaspi Gold, который сегодня повсеместно используется, уже будет соответствовать требованиям комитета государственных доходов. То есть со временем Kaspi Gold тоже станет онлайн контрольно-кассовым аппаратом», - отметил Енсебаев.