Три волны похолодания прогнозируют синоптики в Казахстане в ноябре

Три волны похолодания ожидается в Казахстане в ноябре. Как сообщает «Казгидромет», с частой сменой циклонов и антициклонов температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части республики, лишь с юго-западными потоками с районов Азии в юго-восточной половине Казахстана прогнозируется теплее на 1°С. А прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивую погоду, которая будет сопровождаться осадками, усилением ветра, на севере с метелью, туманами и гололедными явлениями.

«Волна холода в первой декаде охватит практически весь Казахстан. К началу декады на западе, к середине периода на северо-западе, севере, центре и востоке в ночные часы температура понизится до 5-10, местами 13 мороза, днем до 0-5 мороза, местами 5 тепла, в южной половине –ночью до 0-5, местами 10 мороза, днем до 3-8 тепла», - говорится в консультативном прогнозе синоптиков.

После температуры воздуха немного повысится на севере, востоке и в центре республики – ночью до 0-5°С, местами +3°С, днем до +3+8°С. На западе и юге температура воздуха повысится ночью до 0+5°С, местами +8°С, днем до +8+13°С. в в самом конце декады на территорию республики будет оказывать влияние очередной антициклон и температура вновь понизится.

«Наиболее интенсивными ожидаются понижения температуры во второй и третьей декадах, что возможно приведёт к установлению снежного покрова в северных областях. Как правило, средняя дата установления устойчивого снежного покрова в северной половине ожидается в первой половине ноября, в южных регионах – конец ноября – начало декабря», - отмечается в прогнозе.