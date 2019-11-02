Мамин предложил странам ШОС разработать «дорожную карту» по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах

Премьер-министр Казахстана Аскар в ходе 18-го заседания совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества выдвинул ряд инициатив по укреплению практического сотрудничества стран-участниц ШОС в торгово-экономической, инвестиционной, цифровой, транспортной и других сферах, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

В ходе встречи в узком составе Мамин предложил активизировать работу по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС, совместно разработать «Дорожную карту» по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах стран Организации, возобновить встречи министров финансов и глав центральных банков государств-членов ШОС.

Кроме этого, он предложил расширить участие государств-наблюдателей в механизмах взаимодействия стран ШОС в железнодорожной сфере, ускорить внедрение автоматизированной системы выдачи бланков разрешений для автомобильных перевозок грузов и утвердить совместную Программу развития автомобильных дорог государств-членов ШОС.

Также премьер-министр РК заявил о необходимости вовлечения национальных палат предпринимателей в работу по практической реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС, а также важности разработки Единого списка инвестпроектов ШОС для его продвижения в контактах секретариата ШОС с международными финансовыми учреждениями.

На заседании в расширенном составе Мамин указал на необходимость развития торгово-экономического сотрудничества в формате многостороннего диалога между ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и ЕС, пригласил страны ШОС использовать площадку МФЦА для тестирования новых финансовых продуктов и технологий и призвал использовать созданный в Казахстане Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов для обмена передовыми практиками и развития стратегий устойчивого роста.

Также он предложил создать совет по развитию цифровой экономики.

«Совет мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению в наших странах таких новых технологических элементов, как 5G, «Умные города», большие данные, блокчейн, цифровые активы, а также строительства и размещения дата-центров, развития транзита данных, участия в глобальном рынке цифровых услуг», - уверен Мамин.

По итогам заседаний СГП ШОС приняты 14 документов, в том числе совместное коммюнике, новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта, регламент Консорциума экономических аналитических центров ШОС, Программа развития экологического благополучия городов ШОС и др.