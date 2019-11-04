Спектакль «Три девицы под окном» вновь покажут в Алматы

Один из самых нашумевших спектаклей уходящей осени – «Три девицы под окном, маг-король и Принц с Конём» от THEATRE IMENIBALETA – покажут вновь на сцене культурного пространства «Трансформа».

«Три девицы» по пьесе современного казахстанского драматурга Александра Диденко в постановке известного режиссера Кубы Адылова – это одна из самых смешных и одновременно самых серьезных постановок этого сезона. История о любви и смерти с сюжетом-головоломкой, где вымышленное средневековое королевство неожиданно обретает знакомые до боли черты, мифология встречается с реальностью, лекции по философии – с отборным русским матом, а потрясающая актерская игра – с живой рок-музыкой, заставляет одновременно и переживать, и задумываться.

Премьера этого необычного спектакля состоялась в сентябре. Его создателями являются участники THEATRE IMENIBALETA — независимого авангардного театрального объединения, включающего в себя хорошо известных зрителю по работам в других коллективах профессиональных актеров, режиссеров и музыкантов. После премьеры спектакль собрал огромное количество восторженных отзывов, как от критиков, так и от зрителей. Очередной показ «Трех девиц» состоится 7 и 8 ноября.

Количество билетов ограничено, приобрести их можно по ссылке.