В пассажирских поездах усилят проверки пожарной безопасности – МИИР

Министерство индустрии и инфраструктурного развития усилит проверки в пассажирских поездах Казахстана на предмет соблюдения пожарной безопасности. Данная мера обусловлена трагедией в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, где несколько дней назад при пожаре в поезде погибли больше 70-ти человек.

«Учитывая трагический случай, произошедший в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, комитетом транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития поручено инспекциям транспортного контроля совместно со структурными подразделениями комитета чрезвычайных ситуации министерства внутренних дел и АО «НК «Қазақстан темір жолы» усилить проверочные работы во всех пассажирских поездах курсирующих на территории республики на предмет недопущения нарушений требований пожарной безопасности», - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В целом, отметили здесь, с начала года территориальные органы транспортного контроля проверили 866 пассажирских поездов в пути следования, из них 577 – АО «Пассажирские перевозки», 39 – АО «Пригородные перевозки», 11 - «пригородные местного исполнительного органа», 111 поездов формирования СНГ и 132 частных перевозчика. В результате проверок установлено 5136 нарушений правил перевозок пассажиров, из них 38 нарушений по противопожарной безопасности.

«Основным выявленным нарушением является отсутствие системы пожарной охраны и сигнализации», - констатировали в госоргане.

ЧП произошло в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана 31 октября. Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. В результате взрыва газового баллона, который использовался для приготовления пищи, три вагона поезда полностью сгорели. Погибли 73 человека, десятки пострадали.