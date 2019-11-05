В Казахстане вскоре будет введен утилизационный сбор на упаковку, обещают в Минэкологии

В ближайшие месяцы в Казахстане будет введен утилизационный сбор на упаковку, сообщил руководитель управления реализации РОП министерства экологии, геологии и природных ресурсов Жасулан Нургалиев, передает госагентство «Казинформ».

«На сегодняшний день приказ, нормативно-правовой акт подготовлен и проходит стадию согласования с госорганами. И в ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце или следующем, нормативно-правовой акт будет принят, а также зарегистрирован в министерстве юстиции», - проинформировал Нургалиев в ходе выступления на круглом столе в столице.

«Уже завершилось публичное обсуждение. С учетом наших процедур, в течение этого или следующего месяца» ожидается вступление документа в силу, сообщил он.

Нургалиев не назвал точную величину сбора. «По приблизительным данным, за каждую бутылку около половины тенге или 10 тиын. Самая большая ставка за стеклянную бутылку, по-моему, – 1,5 тенге, это зависит от веса», - сообщил он.

«Утильсбор будут платить производители и импортеры», - уточнил Нургалиев.