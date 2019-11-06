Обогащение начнется на объекте в Фордо с сегодняшнего дня
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Иран начинает обогащение урана до 5%

Иран с 6 ноября начинает обогащение урана до 5% на объекте в Фордо, сообщает РИА Новости. Ранее процесс был приостановлен ядерной сделкой.

Вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи подчеркнул, что этот процесс будет протекать в присутствии инспекторов из МАГАТЭ.

Что касается высокообогащенного урана, Салехи заявил, что сейчас у Ирана достаточно 20-процентного урана.

Ранее президент Ирана сообщил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в мае этого года, в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. На первом этапе Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. В июле иранские власти объявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Страна уже довела уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%). В начале сентября Тегеран приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

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