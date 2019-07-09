Франция возобновит переговоры с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани договорились изучить условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу между всеми сторонами сделки к 15 июля, передает Reuters.

Макрон продолжит переговоры с иранскими властями и другими вовлеченными сторонами, чтобы «участвовать в деэскалации напряженности, связанной с иранской ядерной проблемой». Разговор прошел по телефону накануне даты, к которой Иран обещал увеличить чистоту обогащения урана выше предела, установленного соглашением 2015 года.

«Президент напомнил о своей глубокой озабоченности в связи с риском очередного ослабления ядерного соглашения 2015 года и вытекающими отсюда последствиями», – говорится в заявлении Елисейского дворца. Неясно, о каких именно последствиях идет речь в заявлении. В заявлении также не уточняется, почему выбранный крайний срок – 15 июля.

Рухани дал понять, что Иран не будет готов к диалогу, пока не будут сняты все санкции: «Отмена всех санкций против Ирана может дать возможность новому развитию отношений между Тегераном и странами «шестерки», передало слова Рухани иранское государственное телевидение.

В 2017 году Дональд Трамп начал постепенную отмену сделки, подписанной во времена его предшественника Барака Обамы. В конце концов он вышел из СВПД в мае 2018 года и несколько месяцев спустя начал вводить санкции против Ирана. В минувшую среду президент Хасан Рухани также пригрозил возобновить строительство реактора на тяжелой воде в Араке. Несмотря на резкую риторику, иранские лидеры оставили место для дипломатического маневра: Велаяти подчеркнул, что обогащение урана предназначено для производства электроэнергии и «в мирных целях», а не для производства атомной бомбы.

Рухани также сказал, что Иран примет меры только в том случае, если Европа не выполнит свои обязательства. Фархад Резаи, эксперт по обороне Ирана, сообщил «Аль-Джазире», что маловероятно, что Иран «значительно» нарушит ядерное соглашение, сохраняя обогащение на уровне около 5% в обозримом будущем.

«Это станет источником беспокойства, но не критичного, потому что, если режим решит выйти за рамки и превратить его в оружейный уран, спецслужбы США и Израиля смогут его обнаружить». Резаи также отметил, что для того, чтобы превратить 1500 кг урана в высокообогащенный уран, Иран должен переустановить передовые модели центрифуг, а это не та деятельность, которую иранцы легко смогут скрыть. «Если бы Иран намеревался создать бомбу, он бы уже вышел из договора о нераспространении ядерного оружия».

По его словам, отказ от ядерной сделки и ДНЯО – не самый привлекательный вариант для руководства Тегерана, поскольку оно понимает, насколько серьезны последствия. «Все эти маневры, возможно, направлены на то, чтобы убедить другие стороны СВПД противостоять санкциям Трампа. Если послушать иранцев, они неоднократно заявили, что хотят продавать свою нефть. И больше ничего».