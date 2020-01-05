В канадском колледже утвердят стипендию имени казахстанца Дамира Кусаина

В канадском колледже утвердят стипендию имени погибшего в ДТП казахстанца Дамира Кусаина. Как сообщает CTV News , об этом заявил президент и исполнительный директор Centennial College Крейг Стивенсон.

«Он был особенным человеком. Это большая потеря не только для нашего учебного заведения, но и для всего Торонто», - сказал Стивенсон, отметив, что Кусаин оказал влияние на учащихся и школьное сообщество.

По его словам, колледж утвердит стипендию имени Кусаина в $500, она будет присуждена студенту-робототехнику с самым высоким средним баллом.

В субботу в Торонто прошли похороны 19-летнего казахстанского студента Дамира Кусаина. Он приехал в Канаду пять месяцев назад и был студентом первого курса колледжа Centennial по специальности «Робототехника». Погиб 22 декабря 2019 года, когда водитель совершил наезд на трех студентов на тротуаре.