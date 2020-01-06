Казахстан и США подписали соглашение о воздушном сообщении

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и посол Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Уильям Мозер подписали соглашение о воздушном сообщении между странами, сообщил комитет гражданской авиации МИИР.

«Соглашение является первым для Республики Казахстан, которое предусматривает принципы «открытого неба» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта, что предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с «пятой степенью» свободы воздуха», - сообщают в КГА.

В частности, документ установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между странами и будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и США. А открытие прямых рейсов в свою очередь будет способствовать развитию политических, экономических, культурных взаимоотношений и туризма и повысит транспортную доступность Международного финансового центра «Астана», считают в министерстве.