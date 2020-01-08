В Минтруда объяснили схему изъятия пенсионных накоплений

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов объяснил, при каких условиях граждане могут использовать свои пенсионные накопления. Так, для мужчин сумма так называемого «несгораемого остатка» должна составить 10 млн тенге, а для женщин – 12 млн тенге. И только если у гражданина сумма составляет выше, эти деньги он и сможет изъять для покупки жилья.

«Концептуально предлагается, что есть порог достаточности, а что сверх порога достаточности — можно использовать. И если это будет одобрено, то порог достаточности будет просчитываться. Необязательно достигать пенсионного возраста, если вы сегодня с молодых лет работаете и зарабатывайте миллион, и вы успели к 40 годам накопить…. Если у вас есть 12 млн, то речь идет о том, что выше (накопления можно изъять – V). 12 млн – это достаточные средства (для женщин – V)», - заявил Нурымбетов журналистам в среду в кулуарах брифинга в службе центральных коммуникаций.

Отвечая на вопрос, что, условно говоря, женщина накопила в пенсионном фонде 12 млн 100 тыс. тенге, то она сможет использовать только 100 тыс. на жилье, министр подтвердил, что так и есть.

«А зачем вообще тогда нужна эта неработающая схема?», - поинтересовались журналисты.

«А зачем вообще нужна пенсионная накопительная система? Они для вашего пенсионного будущего. Их просто не хватит», - резюмировал Нурымбетов.

Сегодня на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев сообщил, что по подсчетам правительства, только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья или обучение. Однако окончательного решения пока не принято, и все расчеты находятся в администрации президента. Напомним, что решение будет принимать президент.