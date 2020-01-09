Ученые оценили число погибших животных в Австралии более чем в 1 млрд особей

В результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных, в том числе редкие виды, сообщает ТАСС .

Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием: «Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь в штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается, что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных».

Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Основываясь на этих данных, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. А дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем. При этом ученые придерживались максимально консервативных оценок, при расчете плотности популяции не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные, и с учетом изменений в популяции в целом число погибших животных может оказаться существенно выше.

Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии, основываясь на исследовании Криса Дикмана, считает, что «порядка 1,25 млрд животных прямо и косвенно стали жертвами лесных пожаров, уничтоживших 8,4 млн га леса по всей Австралии».

«Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды, и пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным», - говорится в заявлении главы отделения фонда Дермота О'Гормана.