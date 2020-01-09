6,5 млрд тенге пени и штрафов списали казахстанским предпринимателям

В налоговой амнистии, которая проводилась в Казахстане в 2019 году, приняли участие 44 397 субъектов малого и среднего бизнеса, которым в итоге списали 6,5 млрд тенге пени и штрафов, сообщил в четверг в ходе брифинге в службе центральных коммуникаций первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

Первый заместитель министра финансов напомнил, что под амнистию подпадали налогоплательщики, у которых имелась недоимка по состоянию на 1 октября 2018 года, при погашении которой налогоплательщикам списываются начисленные пени и штрафы.

«Общее количество налогоплательщиков, в отношении которых применена налоговая амнистия, составило 44 397, сумма уплаченной недоимки составляет 18,4 млрд тенге, а списанных пеней и штрафов – 6,5 млрд тенге», - сообщил Шолпанкулов.

В разрезе регионов, по его информации, наибольшее количество предпринимателей, воспользовавшихся налоговой амнистией, в Алматы – 6513 субъектов МСБ, Туркестанской области – 5196, Алматинской области – 5054, в столице – 3729 налогоплательщиков. Наибольшая сумма пени и штрафов также списана в Алматы – порядка 1,1 млрд тенге, Актюбинской области – 1 млрд тенге, в столице – 750 млн тенге и в Костанайской области – 413 млн тенге.

«По видам экономической деятельности больше всего участников налоговой амнистии приходится на сферу оптовой и розничной торговли – 33130 налогоплательщиков или 75% от общего количества, далее следуют сфера услуг – 6627 налогоплательщиков или 15% и сельское хозяйство – 2209 налогоплательщиков или 5%, оставшиеся 5% приходится на прочие виду деятельности», - также проинформировал Шолпанкулов.