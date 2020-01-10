Художник Ахмедьяров устроит продолжительный перфоманс у здания столичного маслихата

Художник Асхат Ахмедьяров на своей странице в Instagram объявил о начале продолжительного перфоманса у здания маслихата в столице. Во время акции художник в костюме, надетом задом наперед, стоит спиной к девочке с диагнозом ДЦП. У семьи девочки, Аиды Абдижапаровой, нет квартиры – они 13 лет стоят в очереди на получение жилья.

«Меня, как художника, практикующего в современном искусстве, глубоко тронуло положение ребенка, ущемленную в социальных правах. Мы с Аидой начали продолжительный перформанс, для привлечения внимания общественности к диалогу семьи с диагнозом ДЦП. Власти нашей «особенной» страны имитируют диалог с обществом, стоя спиной к нему. Мы с Аидой обнажаем скрытую психологическую составляющую этого спектакля через совместное действо», – написал Ахмедьяров.

Художник закончит перфоманс, когда акимат города решит проблему семьи девочки с жильем: «Когда это произойдет, в знак завершения перформанса я надену костюм правильно – вперед лицом».

Полиция не предпринимала попыток задержать Ахмедьярова и Абдижапарову. С ними, по словам художника, разговаривал советник акима столицы, который пообещал, что «жилье для данной категории граждан будет строиться».