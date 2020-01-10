Он хочет привлечь внимание общественности к диалогу властей и людей с диагнозом ДЦП
Художник Ахмедьяров устроит продолжительный перфоманс у здания столичного маслихата
Instagram Асхата Ахмедьярова

Юна Коростелёва, Vласть

Художник Асхат Ахмедьяров на своей странице в Instagram объявил о начале продолжительного перфоманса у здания маслихата в столице. Во время акции художник в костюме, надетом задом наперед, стоит спиной к девочке с диагнозом ДЦП. У семьи девочки, Аиды Абдижапаровой, нет квартиры – они 13 лет стоят в очереди на получение жилья.

«Меня, как художника, практикующего в современном искусстве, глубоко тронуло положение ребенка, ущемленную в социальных правах. Мы с Аидой начали продолжительный перформанс, для привлечения внимания общественности к диалогу семьи с диагнозом ДЦП. Власти нашей «особенной» страны имитируют диалог с обществом, стоя спиной к нему. Мы с Аидой обнажаем скрытую психологическую составляющую этого спектакля через совместное действо», – написал Ахмедьяров.

Художник закончит перфоманс, когда акимат города решит проблему семьи девочки с жильем: «Когда это произойдет, в знак завершения перформанса я надену костюм правильно – вперед лицом».

Полиция не предпринимала попыток задержать Ахмедьярова и Абдижапарову. С ними, по словам художника, разговаривал советник акима столицы, который пообещал, что «жилье для данной категории граждан будет строиться».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Украинский пассажирский Boeing разбился близ Тегерана
Новости
В Минтруда объяснили схему изъятия пенсионных накоплений
Новости
Взрыв газа произошел в квартире 5-этажного дома в Каскелене
Новости
В окно квартиры экоактивистки Салтанат Ташимовой бросили зажигательную смесь
Новости
Только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать пенсионные накопления на личные нужды
Новости
Население Казахстана превысило 18,6 млн. человек