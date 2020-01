Иран признал, что сбил украинский самолет

В заявлении говорится, что трагедия произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана.

«Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного вооруженными силами: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом в США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», - написал в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф.

Тегеран пообещал, что виновные в случившемся понесут наказание. Руководство вооруженных сил Ирана также выразило соболезнования семьям погибших в результате катастрофы.

Напомним, утром 8 января самолет украинских авиалиний потерпел крушение спустя несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Всего на борта находилось 176 человек, 9 из них – члены экипажа. Все они погибли. Несколько стран, в том числе Украина, не исключали версию ракетного удара по самолету. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также источники ряда американских СМИ в разведке и Белом доме допускали, что Иран мог попасть в лайнер случайно. Но изначально в Тегеране опровергали эту версию, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.

До появления официального заявления Ирана издание РБК приводило несколько доводов в пользу того, что самолет был сбит. В частности, по данным телеканала CBS News, американские системы зафиксировали включение иранских радаров и пуск двух ракет во время рейса, а вскоре после этого последовала авиакатастрофа. Источники The New York Times, Newsweek и The Wall Street Journal утверждали, что, предположительно, ракеты были выпущены из зенитных ракетных систем (ЗРС) «Тор», которые в 2005 году Иран закупал у России. А журналист телеканала CBS New Крис Ван Клив, предполагал, что крушение украинского самолета произошло всего спустя несколько часов после ракетных атак Ирана на иракские объекты с американским контингентом, и Тегеран, ожидая ответных ударов США, на этом фоне совершил ошибку, сбив пассажирский авиалайнер. Газета The New York Times также опубликовала видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент срабатывания боевой части иранской ракеты в небе рядом с украинским самолетом. Как отмечает издание, журналистам удалось верифицировать подлинность записи. На видео лайнер пролетает над городом Праванд, расположенном неподалеку от аэропорта Тегерана. Но после разрывов самолет не взорвался, а попытался развернуться, чтобы направиться обратно в аэропорт. Кроме этого, в СМИ появились фото фото с места крушения с обломками фюзеляжа, двигателей и других элементов лайнера с предположительно осколочными повреждениями, а также фото головной части ракеты, которая якобы была выпущена по Boeing и найдена среди обломков.

Украинские власти также рассматривали удар ракеты и теракт как две основные версии крушения самолета.