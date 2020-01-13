Токаев поставил задачи перед министром торговли и интеграции

Султанов доложил об итогах работы министерства по таким ключевым направлениям деятельности, как развитие внутренней и внешней торговли, поддержка экспортеров, интеграционные процессы, защита внутреннего рынка от контрафактной продукции. Министр также сообщил президенту, что на особом контроле его ведомства стоят вопросы ценообразования, стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Разработан проект дорожной карты, который определяет задачи центральных и местных исполнительных органов.

Дав в целом положительную оценку деятельности министерства, Токаев поставил перед Султановым конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизации цен на социально значимые продукты питания, исключению необоснованного роста цен, посреднических схем и упрощению доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям. Стратегически важной задачей, стоящей перед министерством, является укрепление позиций государства в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС путем конструктивного взаимодействия с партнерами по Союзу, подчеркнул глава государства.