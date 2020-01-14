«Джокер» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»

В понедельник объявили номинантов на премию «Оскар-2020». Как сообщает Русская служба ВВС , фильм «Джокер» Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций – 11, в том числе за лучшую картину, лучшего режиссера и лучшего актера.

Второе место разделили «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса – по 10 номинаций на каждый.

Южнокорейский хит «Паразит» получил в общей сложности 6 номинаций, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке», а Пон Чжун Хо получил номинации и за лучший оригинальный сценарий, и за режиссуру. «Брачная история» от Netflix представлена в шести номинациях, как и «Кролик Джоджо».

Лучшим актером в главной роли номинированы Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), Джонатан Прайс («Два папы»), Антонио Бандерас («Боль и слава»). За «Оскара» в номинации «Лучшая актриса в главной роли» будут бороться Рене Зеллвегер («Джуди»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет»).

В номинации «Лучший актер второго плана» представлены Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), «Лучшая актриса второго плана» - Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Скандал»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»).