Состояние дорог областного и районного значения стало лучше на 3% - МИИР

Состояние дорог областного и районного значения по итогам 2019 года улучшилось на 3%, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. При этом на развитие дорог было выделено более 200 млрд тенге.

«По итогам 2019 года показатель качества дорог местного значения достиг 71%. В прошлом году в регионах страны доля автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляла 68%. В 2019 году развитию дорог областного и районного значений уделено большое внимание, было выделено более 200 млрд тенге», - говорится в сообщении ведомства.

На эти деньги, по данным ведомства, реализовали 386 проектов: 37 по строительству, 34 по реконструкции, 60 по капитальному и 255 по среднему ремонту. В целом охват ремонтными работами составил 4 617 км.

Лидером по количеству проектов в 2019 году стала Мангистауская область: здесь реализуется 5 проектов по реконструкции и 2 по строительству. Область занимает также первое место в рейтинге качества дорог местной сети: по данным МИИР, в хорошем и удовлетворительном состоянии здесь 92% автомобильных дорог областного и районного значений.

Между тем в этом году в республике планируется охватить ремонтными работами более 4 тыс. км, будет реализовано 350 дорожных проектов и улучшено 75% дорог местной сети до хорошего и удовлетворительного состояния.

«Стоит отметить, что в течение ближайших 5 лет в Казахстане в рамках реализации государственной программы «Нұрлы Жол» 2020-2025 гг. планируется охватить ремонтными работами более 25 тыс. км и повысить долю автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95%», - заключили в МИИР.