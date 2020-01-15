Новые подходы к экономии воды необходимо внедрять в Казахстане, считает Токаев

Казахстану необходимо ставить вопросы рационального использования трансграничных рек с сопредельными государствами, а также внедрять новые технологии по экономии воды. Об этом заявил в среду в ходе встречи с представителями президентского кадрового резерва глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Мы, к сожалению, являемся вододефицитной страной. Нам этой проблематикой нужно заниматься очень серьезно», - подчеркнул Токаев.

По его словам, эти задачи уже поставлены перед министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также перед правительством.

«Я поддерживаю ваше предложение, которое касается двойного подхода к решению этой проблемы, - обратился президент к одной из представительниц президентского кадрового резерва. - С одной стороны, нам нужно внедрить новые подходы, новые технологии к экономии воды. Действительно, нужно постепенно избавляться от производств, которые требуют очень большого водообеспечения. С другой стороны, вы правильно говорите о том, что нужно ставить вопросы рационального использования трансграничных рек с сопредельными государствами, что мы делаем, но упрощать проблему нельзя. Это очень сложная проблематика, она связана с желанием государств использовать больше воды в своих интересах. Особенно тех государств, которые активно занимаются индустриализацией».

Токаев напомнил, что география «распорядилась» таким образом, что все трансграничные реки протекают в направлении Казахстана. То есть верховья рек находятся в сопредельных государствах, низовья – у нас.

«Поэтому мы должны исходить из географии и вести соответствующие переговоры», - резюмировал президент.