Молодежь должна быть готова к новому этапу развития государства – Токаев

Казахстанская молодежь должна быть готова к новому этапу развития государства, а чтобы управлять страной, ей необходимо обладать необходимыми знаниями и компетенциями, заявил в среду в ходе встречи в Акорде с представителями президентского молодежного кадрового резерва глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Вам предстоит продолжить строительство Казахстана в новых условиях. Но для этого нужны знания, компетенции. Без этого успехи на управленческой стезе невозможны. Процесс получения знаний не должен останавливаться с окончанием учебного заведения. По сути, вся жизнь – это и есть образование», - сказал президент.

Токаев предупредил: чтобы сделать страну успешной и процветающей, предстоит много работать, а самодовольству не должно быть места.

«Мы должны стать трудолюбивой нацией. Не за горами тот час, когда и нынешнее поколение руководителей, в том числе и вы, придут к власти. Мы передадим вам бразды правления. Но вы должны быть готовы к тому, чтобы взять эти бразды правления государством. Вы должны обладать надлежащими компетенциями и знаниями. Наша молодежь должна быть готова к новому этапу развития государства», - констатировал президент.