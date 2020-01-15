Парламентские выборы в Казахстане пройдут в конституционные сроки, заявляют в мажилисе

Они запланированы на 2021 год
Алия Иксанова, Vласть
Парламентские выборы в Казахстане пройдут в конституционные сроки, заявила журналистам депутат мажилиса Гульмира Исимбаева.
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