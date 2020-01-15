Они запланированы на 2021 год
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Парламентские выборы в Казахстане пройдут в конституционные сроки, заявляют в мажилисе
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Алия Иксанова, Vласть

Парламентские выборы в Казахстане пройдут в конституционные сроки, заявила журналистам депутат мажилиса Гульмира Исимбаева.

«На заседании политсовета партии нашей, на заседании в парламенте и Елбасы, и глава государства отметили, что выборы пройдут в конституционные сроки», - сказала Исимбаева.

Депутат мажилиса Владимир Божко также напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «неоднократно объявлял, что выборы будут в конституционные сроки».

Ранее телеканал «Россия 24» опубликован анонс важнейших выборов, которые запланированы на 2020 год. Согласно инфографике телеканала, в марте 2020 года в Казахстане якобы состоятся парламентские выборы.

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