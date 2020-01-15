Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения

Россия смогла впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду.

«Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», - цитирует его агентство ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но при этом заверил: «шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме».

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире; разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения», - цитирует Путина РИА Новости.

Вместе с тем он призвал ядерные державы «сделать все для мира и безопасности».

«Надо проявить политическую волю и мужество. Важна роль ООН. Россия открыта к диалогу», - подчеркнул президент РФ.