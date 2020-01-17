Мамин поручил «своевременно и качественно» отремонтировать дороги в этом году

Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина провел совещание по развитию автодорожной отрасли в рамках Государственной программы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы. Бюджет автодорожной отрасли на этот год составляет 750 млрд тенге, ремонтными работами будет охвачено 9,8 тыс. км автодорог республиканского и местного значения, также запланировано строительство 4 тыс. км автодорог, сообщается на сайте главы правительства.

В частности, по итогам года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тыс. км, в том числе Талдыкорган – Усть-Каменогорск (763 км), Караганда – Балхаш – Капшагай (645 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Мерке – Бурылбайтал (266 км), Актобе – Атырау – Астрахань (279 км) и др. На дорожно-строительных работах будет задействовано порядка 100 тыс. человек, планируется привлечение инвестиций для строительства 18 многофункциональных комплексов придорожного сервиса категории «А», устройство и обслуживание 304 санитарно-гигиенических узлов.

«В текущем году предстоит выполнить большой объем работ по строительству автомобильных дорог. Необходимо заблаговременно подготовиться к строительному сезону с тем, чтобы своевременно и качественно выполнить поставленные задачи и до конца года обеспечить движение по основным проектам модернизации автомобильных дорог», - сказал Мамин.

В 2019 году строительством и реконструкцией было охвачено 4,4 тыс. км автодорог республиканского значения. По итогам года открыто движение на 641 км. Выполнен капитальный и средний ремонт 1,1 тыс. км автодорог республиканской и 3,5 тыс. км местной сети.