Вторым местом для проведения митингов в Алматы стал парк имени Ганди

«Было поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева с тем, чтобы в каждом из крупных городов дали по два места для проведения митингов. Первое место - сквер за кинотеатром «Сарыарка». Дали второе место - парк Ганди, он между Шевченко и Гагарина», - заявил после LIX-й сессии маслихата один из его депутатов Рахман Алшанов.

Прямая трансляция с комментариями Алшанова была в Facebook у журналиста Багдата Асылбека. Заметим, что руководитель аппарата маслихата Максат Рахметов сказал корреспонденту Vласти, что сессия будет закрытой. В то же время в прямом эфире Багдата Асылбека депутат маслихата Артур Котенев говорит, что «заседание было открытым, пресса была».

Примечательно, что маслихат, судя по сегодняшнему решению и словам Алшанова, в первую очередь руководствовался словами президента Касым-Жомарта Токаева. В своем послании народу Казахстана 2 сентября прошлого года глава государства заявлял: «Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешение на их проведение. Выделять для этого специальные места. Причём не на окраинах городов».

Однако в декабре Токаев говорил не о разрешительном характере мирных митингов, а уведомительном.

«Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции. Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан. Это моя принципиальная позиция. Вы ее знаете, мы будем ее закреплять законодательно», - заявил тогда президент.

Он также утверждал, что соответствующий законопроект будет «концептуально новым».

Новый законопроект разработан, но еще не рассматривался парламентом.