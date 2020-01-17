Bek Air обжалует приостановку сертификата эксплуатанта в суде

Авиакомпания Bek Air обжалует решение Авиационной администрации Казахстана о приостановке сертификата эксплуатанта в суде. Авиакомпания считает, что приостановка сертификата до объявления официальных результатов расследования преждевременна. Заявление о признании решения Авиационой администрации неправомерным и его отмене, подписанное генеральным директором А.Тулеубековым, было опубликовано на сайте авиакомпании в четверг, 16 января. Оно адресовано в столичный Специализированный межрайонный экономический суд.

В заявлении авиакомпания подчеркивает, что сертификат приостанавливается в случаях несоблюдения эксплуатантом сертификационных требований и ограничений, необеспечения страхования в соответствии с законами РК, выявления нарушений, влияющих на безопасность полетов, установленных при инспекционных проверках, и в случае письменного заявления эксплуатанта. В Bek Air также заявляют, что основные версии причин крушения сейчас таковы: нарушение коммерческой нагрузки и центровки воздушного судна, воздействие внешних факторов, таких, как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение, ошибка экипажа в технике пилотирования и отказ авиационной техники. Отметим, что обледенение в своем заявлении компания относит ко «внешним факторам». А между тем еще 10 января в МИИР, озвучивая предварительные итоги расследования, заявили, что обледенение рассматривается как основная версия катастрофы, тогда как нарушения коммерческой нагрузки не было, а спутный след, учитывая направление ветра в тот момент, не мог оказать влияния. По остальным версиям комиссия продолжает работу совместно специалистами МАК и уполномоченными органами по расследованию авиационных происшествий Нидерландов.

«До результатов проверки правительственной комиссии принятие решения АО «Авиационная администрация Казахстана» о приостановлении действия сертификата эксплуатанта преждевременно», - заключает авиакомпания.

Ранее авиакомпания Bek Air уже обращалась в министерство индустрии и инфраструктурного развития с письмом о незаконной, по их мнению, приостановке сертификата и с просьбой в его восстановлении. В письме указано, что со стороны Авиационной администрации «не предоставлены объяснения о приостановлении действия сертификата экплуатанта. Никакой информации о причинах приостановления нам письменно не разъяснено».

В свою очередь, в Авиационной администрации заявили, что доводы авиакомпании Bek Air, приведенные в обращении, необоснованы.

«Причиной приостановления действия сертификата эксплуатанта явилась катастрофа самолета «Фоккер-100». Об этом прямо указано в радиограмме РД270510 от 27.12.2019 г., направленной в адрес АО «Bek Air». Такое решение принято в соответствии с законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», где определено, что действие сертификата ограничивается при выявлении существенных нарушений требований законодательства, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов», - говорится в сообщении, которое накануне опубликовал комитет гражданской авиации в Telegram.

Здесь также отметили, что видеозапись аэропорта подтверждает нарушения, допущенные авиакомпанией.

«Подтверждением нарушений, допущенных авиакомпанией, явилась просмотренная в тот же день видеозапись аэропорта, где видно, что при подготовке самолета к полету, который в последствии потерпел крушение, не выполнены сертификационные требования по устранению или предупреждению обледенения, а также эксплуатант не обеспечил контроль за их выполнением. К тому же это является грубым нарушением «Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан», согласно которому не допускается начинать полет, если присутствует иней, мокрый снег или лед на поверхностях крыльев, фюзеляжа, органов управления, оперения, воздушных винтов, лобового стекла, силовой установки или на приемниках воздушного давления барометрических приборов воздушного судна. В связи с этим, из соображения обеспечения безопасности полетов других воздушных судов, принадлежащих АО «Bek Air», 27.12.2019 г. Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении действии сертификата эксплуатанта», - отметили в комитете гражданской авиации.

Ранее в обращении Bek Air в МИИР также говорилось о том, что отзыв трехзначного кода авиакомпании приведет к тому, что все операции с билетами – их возврат и перебронирование – будут невозможными. В министерстве же ответили, что индивидуальный идентификатор (код) авиакомпании не был отозван.

«Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании «Бек Эйр» могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения», - подчеркнули в МИИР.

Между тем онлайн-платформа по поиску, бронированию и покупке авиабилетов Santufei сообщила на своей странице в Facebook, что Bek Air не перечисляет средства на возврат авиабилетов.

«К сожалению, в данный момент авиакомпания не перечисляет нам денежные средства на оформление возвратов по их билетам. Так же Bek Air закрыл технический доступ для проведения возвратов для всех агентств. В связи с этим мы больше не можем оформлять возвраты билетов на рейсы авиаперевозчика. Как-то повлиять на эту ситуацию мы не в силах», - указано в публикации.