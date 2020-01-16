Авиационная администрация заявила о необоснованности доводов Bek Air о приостановке деятельности

Авиационная администрация Казахстана заявила, что доводы авиакомпании Bek Air, приведенные в обращении, не обоснованы. В частности, компания заявляла , что авиавласти приостановили действие сертификата эксплуатанта без указания причины и информирования о принятом решении, что, по мнению Bek Air, является нарушением правил сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов.

«Указанные доводы являются необоснованными по следующим обстоятельствам.

Причиной приостановления действия сертификата эксплуатанта явилась катастрофа самолета «Фоккер-100». Об этом прямо указано в радиограмме РД270510 от 27.12.2019 г., направленной в адрес АО «Bek Air». Такое решение принято в соответствии с законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», где определено, что действие сертификата ограничивается при выявлении существенных нарушений требований законодательства, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов», - говорится в сообщении комитета гражданской авиации.

Также эта мера исходит из требований вышеуказанных правил, согласно которому уполномоченная организация приостанавливает действие сертификата эксплуатанта в случае несоблюдения эксплуатантом сертификационных требований и ограничений, также подчеркнули в КГА.

«Подтверждением нарушений, допущенных авиакомпанией, явилась просмотренная в тот же день видеозапись аэропорта, где видно, что при подготовке самолета к полету, который в последствии потерпел крушение, не выполнены сертификационные требования по устранению или предупреждению обледенения, а также эксплуатант не обеспечил контроль за их выполнением.

К тому же это является грубым нарушением «Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан», согласно которому не допускается начинать полет, если присутствует иней, мокрый снег или лед на поверхностях крыльев, фюзеляжа, органов управления, оперения, воздушных винтов, лобового стекла, силовой установки или на приемниках воздушного давления барометрических приборов воздушного судна», - отмечается в ответе.

В связи с этим, «из соображения обеспечения безопасности полетов других воздушных судов, принадлежащих Bek Air», Авиационной администрацией Казахстана и было принято решение о приостановлении действии сертификата эксплуатанта. Кроме того, 27 декабря 2019 года по поручению главы государства была назначена внеплановая проверка деятельности авиакомпании, «чтобы убедиться в том, что его персонал, программы подготовки, средства, процедуры и воздушные судна соответствуют требованиям и пригодны для выполнения полетов».

«Необходимо отметить, что согласно законодательству инспекторское предписание об устранении нарушений законности выдается по итогам проверки, которое еще не завершено. Также в настоящее время изучается вопрос соответствия ранее выданного сертификата АО «Bek Air», в рамках внеплановой проверки, проводимой Авиационной администрацией Казахстана в деятельности эксплуатанта», - подчеркнули в КГА.