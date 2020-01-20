Казахстан полностью запретит вывоз КРС и МРС

Министерство сельского хозяйства сообщило о решении полностью запретить вывоз живого поголовья КРС и МРС из Казахстана. Соответствующие изменения будут внесены в приказ «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных» от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья.

По данным МСХ, в прошлом году за пределы Казахстана вывезено 156 тыс. голов крупного рогатого скота. При этом 121,6 тыс. голов или 78% вывезено в Узбекистан, еще 14% – в Армению. Также из страны вывезено почти 264 тыс. голов овец, из них более половины было маточное поголовье.

«Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство увезено свыше 200 тыс. овец (76%). РФ закупила 21,5 тыс. голов (8,1%), Азербайджан – 18 тыс. (6,7%), Иран – около 12 тыс. (4,5%)», - проинформировали в министерстве.

Отмечается, что «массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию», а «сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок». В прошлом году они были загружены менее чем на половину от своей мощности, констатируют в МСХ.

«Поскольку госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации. В этой связи, на основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов, принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных» от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп», - проинформировали в ведомстве.

Проект документа уже согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП «Атамекен» и одобрение межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. Сейчас проводится согласование с заинтересованными госорганами.

«Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции», - уверены в МСХ.

Ранее в министерстве сообщали о намерении ввести временный запрет на вывоз КРС.