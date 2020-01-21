Ожидается смена акима Шымкента - источники

Во вторник ожидается смена акима Шымкента, сообщили Vласти источники в администрации президента. По их данным, акимом третьего по величине города в республике вновь станет Дархан Сатыбалды. Позднее эта информация не подтвердилась: акимом Шымкента назначен Мурат Айтенов.

Занимающий пост акима города Ерлан Айтаханов пробыл на этой должности полгода. Он был назначен 30 июля 2019 года.

45-летний Дархан Сатыбалды - выпускник Акмолинского сельскохозяйственного института имени С. Сейфуллина по специальности "экономист-менеджер" и Казахского гуманитарно-юридического университета по специальности "юрист".

В 2013-2015 годах уже занимал пост акима Шымкента. Также в разные годы работал в управлении делами президента, в комитете по судебному администрированию при Верховном суде, занимал должности директора ГКП «Жылу» акимата города Астаны, заместителя директора бюджетного департамента, заместителя директора финансового департамента, заместителя председателя комитета науки МОН, начальника департамента КНБ, заместителя заведующего социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра, был первым заместителем акима Южно-Казахстанской области, затем - сенатором от Шымкента.

С марта 2019 года работает послом Казахстана в Узбекистане.

Обновление: Данная информация не подтвердилась - акимом Шымкента назначен Мурат Айтенов.