Обвинение просит приговорить двух казахов из Китая к году тюрьмы без выдворения из страны

Прокурор попросил суд признать этнических казахов из Синцзяна Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы виновными в «незаконном пересечении границы», приговорив каждого к году тюрьмы без выдворения за пределы Казахстана, сообщает «Азаттык» .

Адвокат подсудимых Ляззат Ахатова заявила, что ее подзащитные пересекли китайско-казахстанскую границу, опасаясь преследований со стороны китайских властей. Мусаханулы и Алимулы признали вину и попросили не выдворять их из Казахстана.

Перед началом заседания, как сообщал «Азаттык», несколько десятков человек требовали освободить Мусаханулы и Алимулы.

Ожидается, что приговор озвучат сегодня в 16:00. Судья удалилась в совещательную комнату.

В начале декабря, комментируя слова директора пограничной службы КНБ Дархана Дильманова, Казахстанское международное бюро по правам человека призвало власти Казахстана предоставить мужчинам убежище в стране.

«КМБПЧ выражает свою обеспокоенность в связи с сообщением заместителя председателя КНБ РК – директора пограничной службы КНБ РК Дархана Дильманова, в котором он указывает на то, что данные граждане будут переданы в страну исхода сразу после вынесения судом решения о незаконном пересечении государственной границы РК», - сообщается на сайте правозащитной организации.

В КМБПЧ напомнили, что ранее к ним обратились «граждане Китайской Народной Республики Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы, являющиеся этническими казахами, в поисках убежища на территории Республики Казахстан», и что им в соответствии с деятельностью КМБПЧ была дана консультация по вопросу убежища на территории РК.

«Далее данные лица были направлены в уполномоченные органы миграционной службы, где были задержаны в связи с незаконным пересечением границы РК. Согласно закону Республики Казахстан «О беженцах» данными лицами было подано письменное ходатайство о присвоении статуса беженца на территории РК», - подчеркнули правозащитники.