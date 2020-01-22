Минобразования приостановило лицензию Центрально-Азиатского университета

В вузах, по данным Минобразования, "выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере образования". "Имеются случаи зачисления абитуриентов не по профилю, не набравших порогового балла ЕНТ или вовсе не имеющих сертификатов ЕНТ, а также без результатов вступительных экзаменов. В данных университетах образовательный процесс не обеспечен полностью качественным профессорско-преподавательским составом", - указывается в пресс-релизе ведомства.

По информации Минобразования, решение о приостановлении лицензий принято 3 декабря и вузы обжаловали его в судах.

Центрально-Азиатский университет расположен в Алматы, основан в 1997 году. Его основателем является бывший депутат мажилиса, бывший зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Жуматай Алиев. Ректором университета долгое время был Сайлау Касабеков. Он же в 2018 году, уже будучи президентом компании Central Asian technique, technology and innovation, представлял тогдашнему президенту страны Нурсултану Назарбаеву проект создания Казахстанского морского университета в Актау. Учебное заведение расположено в Актау.

Минобразования Казахстана с сентября проводит проверки вузов и за последние месяцы приостановило лицензии пяти университет. Один из них - Региональный социально-инновационный университет в Шымкенте был закрыт по решению суда, сообщила в среду пресс-служба Минобразования на своей странице в Facebook.