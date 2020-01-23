Он подозревается в получении взятки
  • 272
В Антикоррупционной службе сообщили о задержании председателя Бостандыкского райсуда Алматы
скриншот с оперативного видео

Председатель Бостандыкского районного суда города Алматы подозревается в получении взятки, он задержан, сообщила Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по г.Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда Республики Казахстан по подозрению во взяточничестве изобличен председатель Бостандыкского районного суда г.Алматы», - говорится в пресс-релизе.

Он подозревается в получении через секретаря судебного заседания взятки «в значительном размере» за санкционирование выезда должника за пределы Казахстана.

«22 января получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом», - заключили в Антикоррупционной службе.

Ранее информация о задержании председателя райсуда появилась в СМИ, но официальные органы никак ее не комментировали.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ожидается смена акима Шымкента - источники
Новости
Аким Павлодарской области подозревается в превышении должностных полномочий – КНБ
Новости
Авиационная администрация заявила о необоснованности доводов Bek Air о приостановке деятельности
Новости
Калмуханбет Касымов освобожден от должности секретаря Совбеза
Новости
Правоохранительные органы хранят молчание о ситуации вокруг Бакауова
Новости
11% судей не прошли аттестацию по новой методике – Асанов