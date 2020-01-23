В Антикоррупционной службе сообщили о задержании председателя Бостандыкского райсуда Алматы

Председатель Бостандыкского районного суда города Алматы подозревается в получении взятки, он задержан, сообщила Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по г.Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда Республики Казахстан по подозрению во взяточничестве изобличен председатель Бостандыкского районного суда г.Алматы», - говорится в пресс-релизе.

Он подозревается в получении через секретаря судебного заседания взятки «в значительном размере» за санкционирование выезда должника за пределы Казахстана.

«22 января получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом», - заключили в Антикоррупционной службе.

Ранее информация о задержании председателя райсуда появилась в СМИ, но официальные органы никак ее не комментировали.