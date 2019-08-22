Испытательный пуск прошел успешно
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С Байконура запущен беспилотный корабль «Союз МС-14»
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным беспилотным кораблем «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома «Байконур», сообщает «Казинформ». На борту корабля находится первый российский человекообразный робот «Фёдор».

Пуск состоялся сегодня в 09:38. Отделение ступеней ракеты-носителя произошло в штатном режиме. На десятой минуте после старта корабль отделился от третьей ступени РН и вышел на околоземную орбиту. Перед запуском робот докладывал о предстартовой подготовке, а в течение 10 минут после старта говорил о параметрах полета и комментировал наблюдаемые события.

Сближение и стыковка корабля с Международной космической станцией, которая запланирована на 11:30, будет осуществляться по двухсуточной схеме. Сближение «Союза МС-14» с МКС и его причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется в автоматическом режиме под контролем специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом станции в ЦУП и российских членов экипажа станции.

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