С Байконура запущен беспилотный корабль «Союз МС-14»

Пуск состоялся сегодня в 09:38. Отделение ступеней ракеты-носителя произошло в штатном режиме. На десятой минуте после старта корабль отделился от третьей ступени РН и вышел на околоземную орбиту. Перед запуском робот докладывал о предстартовой подготовке, а в течение 10 минут после старта говорил о параметрах полета и комментировал наблюдаемые события.

Сближение и стыковка корабля с Международной космической станцией, которая запланирована на 11:30, будет осуществляться по двухсуточной схеме. Сближение «Союза МС-14» с МКС и его причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется в автоматическом режиме под контролем специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом станции в ЦУП и российских членов экипажа станции.