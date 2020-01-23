Строительство международного аэропорта Туркестана обещают завершить в сентябре

Строительство международного аэропорта Туркестана, расположенного в 16 километрах от города в поселке Шага, будет завершено в сентябре этого года, обещают власти Туркестанской области.

Фундамент терминала аэропорта находится в стадии завершения, сообщается на сайте акимата региона.

«Закладывается первый слой смеси песка и гравия, необходимый для взлетно-посадочной полосы. Работы на руле и перроне также завершены», - отмечается в сообщении.

Аэропорт будет занимать общую площадь 900 га. Здесь будут построены терминал, который может обслуживать около 3 млн пассажиров в год, взлетно-посадочная полоса и другие объекты. Ожидается, что строительство международного аэропорта будет полностью завершено в сентябре. Его строит турецкая компания YDA Group.